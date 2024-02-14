Хамидулина (Абдулвалеева) Мадина Исмагиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хамидулина (Абдулвалеева) Мадина Исмагиловна

Место рождения

г.Оренбург , РСФСР

Дата рождения

23.10.1939

Дата смерти

05.08.1988

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1906 г.р.

Муж

1931 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
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Место
Комментарий
Рождение
23.10.1939

Отец: Абдулвалеев Исмагил

Мать: Абдулвалеева (Гарапшина) Машакар

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хамидулин Талгат Ибрагимович

Рождение ребёнка
08.08.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хамидулин Талгат Ибрагимович

Рождение ребёнка
09.08.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хамидулин Талгат Ибрагимович

Смерть
05.08.1988
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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