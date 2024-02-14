Хамидулина (Абдулвалеева) Мадина Исмагиловна
Место рожденияг.Оренбург , РСФСР
Дата рождения23.10.1939
Дата смерти05.08.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1939
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.08.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хамидулин Талгат Ибрагимович
Рождение ребёнка
09.08.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хамидулин Талгат Ибрагимович
Смерть
05.08.1988
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно