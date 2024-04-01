Соколов Никита
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жаркова (Соколова) Анна
Мать ребёнка: Соколова (Гречко) Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чижикова (Соколова) Варвара
Мать ребёнка: Соколова (Гречко) Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Иван Никитич
Мать ребёнка: Соколова (Гречко) Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соколова (Гречко) Мария
Рождение ребёнка
06.10.1913
Дочь: Мельников (Соколова) Матрона Никитична
Мать ребёнка: Соколова (Гречко) Мария
Смерть
Неизвестно