Соколов Никита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоколов Никита

Соколов Никита

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жаркова (Соколова) Анна

Мать ребёнка: Соколова (Гречко) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чижикова (Соколова) Варвара

Мать ребёнка: Соколова (Гречко) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Иван Никитич

Мать ребёнка: Соколова (Гречко) Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова (Гречко) Мария

Рождение ребёнка
06.10.1913

Дочь: Мельников (Соколова) Матрона Никитична

Мать ребёнка: Соколова (Гречко) Мария

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.