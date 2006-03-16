Сычев Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сычев Александр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1936

Дата смерти

16.03.2006

Пол

Мужской

Отец

Около 1916 г.р.

Мать

1913 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1936

Отец: Сычев Николай Тимофеевич

Мать: Сычева Мария Анисимовна

Рождение ребёнка
27.11.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Город Челябинск
Рождение ребёнка
12.08.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
16.03.2006
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