Сычев Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1936
Дата смерти16.03.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1936
Отец: Сычев Николай Тимофеевич
Мать: Сычева Мария Анисимовна
Рождение ребёнка
27.11.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Город Челябинск
Рождение ребёнка
12.08.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
16.03.2006