(Щербакова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Щербакова) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1917

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЧЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1917

Отец: не указан

Мать: Щербакова Ирина Ивановна

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