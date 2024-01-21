Параскева Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти11.10.1893
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.03.1889
Дочь: Колесова Мария Варфоломеевна
Отец ребёнка: Колесов Варфоломей Прокопьевич
Рождение ребёнка
05.02.1891
Дочь: Колесова Анна Варфоломеевна
Отец ребёнка: Колесов Варфоломей Прокопьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.10.1893