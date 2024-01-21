Параскева Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

11.10.1893

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.03.1889

Дочь: Колесова Мария Варфоломеевна

Отец ребёнка: Колесов Варфоломей Прокопьевич

Рождение ребёнка
05.02.1891

Дочь: Колесова Анна Варфоломеевна

Отец ребёнка: Колесов Варфоломей Прокопьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колесов Варфоломей Прокопьевич

Смерть
11.10.1893
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