Захар Иванов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Не знаю, кто это, ввела из-за того, что поручители на свадьбе дочери - моя родня БРАК ДОЧЕРИ!!! МК-1808 Кто именно венчаны 10.05.1808 Той же вотчины деревни Бармина крестьянской сын Алексей Феодоров... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агриппина Захарова
Не знаю, кто это, ввела из-за того, что поручители - моя родня ЗБУНОВО МК-1808 Кто именно венчаны 10.05.1808 Той же вотчины деревни Бармина крестьянской сын Алексей Феодоров с девкою той же вотчины д... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно