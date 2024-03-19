Захар Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗахар Иванов

Захар Иванов

Место рождения

Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Не знаю, кто это, ввела из-за того, что поручители на свадьбе дочери - моя родня БРАК ДОЧЕРИ!!! МК-1808 Кто именно венчаны 10.05.1808 Той же вотчины деревни Бармина крестьянской сын Алексей Феодоров... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агриппина Захарова

Мать ребёнка: не указана

Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Не знаю, кто это, ввела из-за того, что поручители - моя родня ЗБУНОВО МК-1808 Кто именно венчаны 10.05.1808 Той же вотчины деревни Бармина крестьянской сын Алексей Феодоров с девкою той же вотчины д... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close