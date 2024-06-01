Фралоў Фролов Леанід Леонид Уладзіміравіч Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фралоў Фролов Леанід Леонид Уладзіміравіч Владимирович

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Место рождения

Студенец, Шумячский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

09.07.1951

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

SF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1951

Отец: Фралоў Фролов Уладзімір Владимир Якімавіч Ефимович

Мать: Лапікава Лапикова Анастасія Анастасия Сяргееўна Сергеевна

Студенец, Шумячский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.01.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фролова (Пожидаева) Галина Васильевна

Шумячи, Шумячский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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