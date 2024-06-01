Фралоў Фролов Леанід Леонид Уладзіміравіч Владимирович
Место рождения
Дата рождения09.07.1951
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1951
Отец: Фралоў Фролов Уладзімір Владимир Якімавіч Ефимович
Мать: Лапікава Лапикова Анастасія Анастасия Сяргееўна Сергеевна
Рождение ребёнка
22.01.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фролова (Пожидаева) Галина Васильевна
Шумячи, Шумячский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно