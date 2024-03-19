Иван Михайлов меньший — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Михайлов меньший

Место рождения

Воронцово, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Михаил Михайлов меньшой

Мать: Акулина Михайлова

Воронцово, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Варвара Иванова

Мать ребёнка: Анна

Воронцово, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Захар Иванов

Мать ребёнка: Анна

Воронцово, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Б/ф Егор Иванов

Мать ребёнка: Анна

Воронцово, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Корешков Григорий Иванович

Мать ребёнка: Анна

Воронцово, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно
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