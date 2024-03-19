Иван Михайлов меньший
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Михаил Михайлов меньшой
Мать: Акулина Михайлова
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Варвара Иванова
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
1809
Сын: Захар Иванов
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
1809
Сын: Б/ф Егор Иванов
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
1815
Сын: Корешков Григорий Иванович
Мать ребёнка: Анна
Смерть
Неизвестно