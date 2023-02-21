Семенюк (не известно) Мария Нестеровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенюк (не известно) Мария Нестеровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1893 ст.

Сын: Семенюк Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Семенюк Григорий Семенович

Первомайск, Дрогичинский район, Брестская область
Бракосочетание
До 1893 ст.

Муж: Семенюк Григорий Семенович

Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
01.02.1895 ст.

Дочь: Семенюк Феодора Григорьевна

Отец ребёнка: Семенюк Григорий Семенович

Первомайск, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
27.08.1897 ст.

Дочь: Семенюк Наталья Григорьевна

Отец ребёнка: Семенюк Григорий Семенович

Первомайск, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
06.12.1899 ст.

Сын: Семенюк Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Семенюк Григорий Семенович

Первомайск, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семенюк Варвара Григорьевна

Отец ребёнка: Семенюк Григорий Семенович

Первомайск, Дрогичинский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Первомайск, Дрогичинский район, Брестская область
Смерть
Неизвестно
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