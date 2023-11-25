Исакова (Чунтонова) Любовь Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исакова (Чунтонова) Любовь Георгиевна

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Место рождения

д.Курманка, Белоярского района, Свердловской области

Дата рождения

26.07.1950

Дата смерти

25.06.1991

Пол

Женский

Добавил:

ТЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Курманка, Белоярского района, Свердловской области
Рождение ребёнка
22.07.1973

Дочь: Гилёва Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Исаков Николай Владимирович

д. Курманка Белоярского района Свердловской области
Рождение ребёнка
20.11.1976

Дочь: Егорова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Исаков Николай Владимирович

д.Курманка, Белоярский район, Свердловская область
Смерть
25.06.1991
д.Курманка, Белоярского района, Свердловской области
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