Исакова (Чунтонова) Любовь Георгиевна
Место рожденияд.Курманка, Белоярского района, Свердловской области
Дата рождения26.07.1950
Дата смерти25.06.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1950
д.Курманка, Белоярского района, Свердловской области
Рождение ребёнка
22.07.1973
Дочь: Гилёва Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Исаков Николай Владимирович
д. Курманка Белоярского района Свердловской области
Рождение ребёнка
20.11.1976
Дочь: Егорова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Исаков Николай Владимирович
д.Курманка, Белоярский район, Свердловская область
Смерть
25.06.1991
д.Курманка, Белоярского района, Свердловской области