Лебедева (Галь) Марина Альбертовна
Место рождения
Дата рождения16.02.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1963
Отец: Галь Альберт Иосифович
Бракосочетание
05.09.1982
Развод
19.10.1982
Рождение ребёнка
17.02.1983
Дочь: Данилина Виктория Валерьевна
Отец ребёнка: Данилин Валерий Викторович
Рождение ребёнка
27.09.1986
Дочь: Журавлева Надежда Валерьевна
Отец ребёнка: Данилин Валерий Викторович
Бракосочетание
Неизвестно