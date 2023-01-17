Лебедева (Галь) Марина Альбертовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева (Галь) Марина Альбертовна

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Место рождения

Шолоховский, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

16.02.1963

Пол

Женский

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1963

Отец: Галь Альберт Иосифович

Мать: Москачева Тамара Петровна

Шолоховский, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
05.09.1982

Муж: Данилин Валерий Викторович

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Развод
19.10.1982

Муж: Данилин Валерий Викторович

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
17.02.1983

Дочь: Данилина Виктория Валерьевна

Отец ребёнка: Данилин Валерий Викторович

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
27.09.1986

Дочь: Журавлева Надежда Валерьевна

Отец ребёнка: Данилин Валерий Викторович

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лебедев Валерий Николаевич

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