Щепкин Афанасий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836
Отец: Щепкин Иван Терентьевич
Бракосочетание
06.11.1857
Рождение ребёнка
18.10.1858
Дочь: Щепкина Параскева Афанасьевна
Мать ребёнка: Щепкина Минодора Петровна
Рождение ребёнка
14.08.1860
Рождение ребёнка
15.07.1862
Рождение ребёнка
19.02.1865
Мать ребёнка: Щепкина Минодора Петровна
Рождение ребёнка
17.06.1867
Дочь: Щепкина Ольга Афанасьевна
Мать ребёнка: Щепкина Минодора Петровна
Рождение ребёнка
13.06.1869
Рождение ребёнка
11.09.1871
Мать ребёнка: Щепкина Минодора Петровна
Смерть
Неизвестно