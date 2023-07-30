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Щепкин Афанасий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: Щепкин Иван Терентьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
06.11.1857

Жена: Щепкина Минодора Петровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.10.1858

Дочь: Щепкина Параскева Афанасьевна

Мать ребёнка: Щепкина Минодора Петровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.08.1860

Сын: Щепкин Петр Афанасьевич

Мать ребёнка: Щепкина Минодора Петровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.07.1862

Сын: Щепкин Петр Афанасьевич

Мать ребёнка: Щепкина Минодора Петровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.02.1865

Сын: Щепкин Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: Щепкина Минодора Петровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.06.1867

Дочь: Щепкина Ольга Афанасьевна

Мать ребёнка: Щепкина Минодора Петровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.06.1869

Сын: Щепкин Петр Афанасьевич

Мать ребёнка: Щепкина Минодора Петровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.09.1871

Сын: Щепкин Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: Щепкина Минодора Петровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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