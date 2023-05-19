Латыпов Миндияр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Латыпов Миндияр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1887 г.р.

Дети

1927 г.р.
1929 г.р.
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Добавил:

ПЛ
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Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.12.1927

Дочь: Ефимкина Мария Миндияровна

Мать ребёнка: Гизатуллина Мангель (Майша) Аспасовна

Маскайка, Чебаркульский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
10.03.1929

Дочь: Латыпова Муслима Миндияровна

Мать ребёнка: Гизатуллина Мангель (Майша) Аспасовна

Рождение ребёнка
01.01.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Матифа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гизатуллина Мангель (Майша) Аспасовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Матифа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Матифа

Смерть
1978
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