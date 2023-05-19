Латыпов Миндияр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.12.1927
Дочь: Ефимкина Мария Миндияровна
Мать ребёнка: Гизатуллина Мангель (Майша) Аспасовна
Маскайка, Чебаркульский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
10.03.1929
Дочь: Латыпова Муслима Миндияровна
Мать ребёнка: Гизатуллина Мангель (Майша) Аспасовна
Рождение ребёнка
01.01.1947
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
1978