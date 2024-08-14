Аверьянова(Рязанова) (Рязанова) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аверьянова(Рязанова) (Рязанова) Мария Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.12.1924

Дата смерти

31.12.1990

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1924

Отец: Рязанов Василий Афанасьевич

Мать: Рязанова Вера Петровна

Рождение ребёнка
29.05.1950

Сын: Аверьянов Николай Владимирович

Отец ребёнка: Аверьянов Владимир Гаврилович

Рождение ребёнка
14.11.1957

Сын: Аверьянов Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Аверьянов Владимир Гаврилович

Смерть
31.12.1990
Причина смерти: Несчастный случай(машина)
Похороны
Неизвестно

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