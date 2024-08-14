Аверьянова(Рязанова) (Рязанова) Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.12.1924
Дата смерти31.12.1990
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1924
Рождение ребёнка
29.05.1950
Сын: Аверьянов Николай Владимирович
Отец ребёнка: Аверьянов Владимир Гаврилович
Рождение ребёнка
14.11.1957
Сын: Аверьянов Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Аверьянов Владимир Гаврилович
Смерть
31.12.1990
Причина смерти: Несчастный случай(машина)
Похороны
Неизвестно