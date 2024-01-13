Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Мусихин Владимир
Мусихин Владимир
Написать автору
Древо
Место рождения
Бердяуш
Дата рождения
?.02.1953
Пол
Мужской
Отец
Мусихин Валентин
Около 1928 г.р.
Мать
Фоминых (Шарлаимова) Зинаида
1928 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
Вд
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1953
Отец:
Мусихин Валентин
Мать:
Фоминых Зинаида
Бердяуш
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия