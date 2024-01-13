Мусихин Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мусихин Владимир

Место рождения

Бердяуш

Дата рождения

?.02.1953

Пол

Мужской

Отец

Около 1928 г.р.

Мать

1928 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

Вд
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1953

Отец: Мусихин Валентин

Мать: Фоминых Зинаида

Бердяуш
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