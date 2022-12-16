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Майоров Максим Евгеньевич
Майоров Максим Евгеньевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.12.2022
Пол
Мужской
Отец
Майоров Евгений Александрович
Мать
Коростелева Анастасия Александровна
1995 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.2022
Отец:
Майоров Евгений Александрович
Мать:
Коростелева Анастасия Александровна
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