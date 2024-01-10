Мунасыпова (Хамитова) Василя
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Усманова Минивафа Гильфановна
Отец ребёнка: Мунасыпов Гильфан Гирфанович
Рождение ребёнка
1897
Сын: Мунасыпов Закир Гирфанович
Отец ребёнка: Мунасыпов Гильфан Гирфанович
д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хафиза
Отец ребёнка: Мунасыпов Гильфан Гирфанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мунасыпов Минихан
Отец ребёнка: Мунасыпов Гильфан Гирфанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно