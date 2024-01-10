Мунасыпова (Хамитова) Василя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМунасыпова (Хамитова) Василя

Мунасыпова (Хамитова) Василя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Усманова Минивафа Гильфановна

Отец ребёнка: Мунасыпов Гильфан Гирфанович

Рождение ребёнка
1897

Сын: Мунасыпов Закир Гирфанович

Отец ребёнка: Мунасыпов Гильфан Гирфанович

д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хафиза

Отец ребёнка: Мунасыпов Гильфан Гирфанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мунасыпов Минихан

Отец ребёнка: Мунасыпов Гильфан Гирфанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мунасыпов Гильфан Гирфанович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close