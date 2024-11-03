Капустина (Павлова) Екатерина Иудовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Капустина) Варвара Викторовна
Отец ребёнка: Капустин Виктор Иванович
Восприемник
04.06.1876 ст.
Петр Иудович Павлов
Рождение ребёнка
14.09.1880 ст.
Дочь: (Капустина) Надежда Викторовна
Отец ребёнка: Капустин Виктор Иванович
Рождение ребёнка
07.05.1882 ст.
Дочь: (Капустина) Анна Викторовна
Отец ребёнка: Капустин Виктор Иванович
Рождение ребёнка
?.02.1886 ст.
Сын: Капустин Федор Викторович
Отец ребёнка: Капустин Виктор Иванович
Рождение ребёнка
29.11.1888 ст.
Дочь: (Капустина) Варвара Викторовна
Отец ребёнка: Капустин Виктор Иванович
Рождение ребёнка
25.01.1892 ст.
Дочь: (Капустина) Мария Викторовна
Отец ребёнка: Капустин Виктор Иванович
Рождение ребёнка
11.04.1893 ст.
Отец ребёнка: Капустин Виктор Иванович
Рождение ребёнка
10.09.1894 ст.
Сын: Капустин Сергей Викторович
Отец ребёнка: Капустин Виктор Иванович
Рождение ребёнка
01.02.1897 ст.
Дочь: (Капустина) Анна Викторовна
Отец ребёнка: Капустин Виктор Иванович
Рождение ребёнка
15.10.1898 ст.
Отец ребёнка: Капустин Виктор Иванович
Смерть
Неизвестно