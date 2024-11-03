Капустина (Павлова) Екатерина Иудовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Капустина (Павлова) Екатерина Иудовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Павлов Иуда Тарасович

Мать: Павлова (Трофимова) Надежда Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Капустин Виктор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Капустина) Варвара Викторовна

Отец ребёнка: Капустин Виктор Иванович

Восприемник
04.06.1876 ст.
Петр Иудович Павлов
Рождение ребёнка
14.09.1880 ст.

Дочь: (Капустина) Надежда Викторовна

Отец ребёнка: Капустин Виктор Иванович

Рождение ребёнка
07.05.1882 ст.

Дочь: (Капустина) Анна Викторовна

Отец ребёнка: Капустин Виктор Иванович

Рождение ребёнка
?.02.1886 ст.

Сын: Капустин Федор Викторович

Отец ребёнка: Капустин Виктор Иванович

Рождение ребёнка
29.11.1888 ст.

Дочь: (Капустина) Варвара Викторовна

Отец ребёнка: Капустин Виктор Иванович

Рождение ребёнка
25.01.1892 ст.

Дочь: (Капустина) Мария Викторовна

Отец ребёнка: Капустин Виктор Иванович

Рождение ребёнка
11.04.1893 ст.

Сын: Капустин Иван Викторович

Отец ребёнка: Капустин Виктор Иванович

Рождение ребёнка
10.09.1894 ст.

Сын: Капустин Сергей Викторович

Отец ребёнка: Капустин Виктор Иванович

Рождение ребёнка
01.02.1897 ст.

Дочь: (Капустина) Анна Викторовна

Отец ребёнка: Капустин Виктор Иванович

Рождение ребёнка
15.10.1898 ст.

Сын: Капустин Иван Викторович

Отец ребёнка: Капустин Виктор Иванович

Смерть
Неизвестно

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