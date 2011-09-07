Лихарев Виктор Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихарев Виктор Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.2011

Пол

Мужской

Отец

1985 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.2011

Отец: Лихарев Сергей Викторович

Мать: не указана

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