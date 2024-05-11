Пидгаецкая Антонина Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Пидгаецкая Антонина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Олег

Отец ребёнка: Буханевич Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анатолий

Отец ребёнка: Буханевич Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Олег

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1957

Сын: Буханевич Виктор Владимирович

Отец ребёнка: Буханевич Владимир

Смерть
Неизвестно

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