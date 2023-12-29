Иванчикова Зинаида Леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.01.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1983
Отец: Сукнёв Леонид Иванович
Мать: Сукнёва Ирина Михайловна
Рождение ребёнка
17.04.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванчиков Василий Александрович
Рождение ребёнка
15.06.2010
Сын: Иванчиков Николай Васильевич
Отец ребёнка: Иванчиков Василий Александрович
Рождение ребёнка
10.08.2015
Дочь: Иванчикова Арина Васильевна
Отец ребёнка: Иванчиков Василий Александрович