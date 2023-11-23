Алексей Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1640
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1640
Алексей Яковлевич (ок. 1640 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Священник села Старо-Андреевского Романов-Борисоглебского уезда. Жена его Аксинья Яковлевна (1647-?). Дети: Алексей, свяще... Показать все
Рождение ребёнка
1665
Сын: Алексей Алексеев
Мать ребёнка: Аксинья Яковлева
Алексей Алексеевич (ок. 1665 — ?) Родился в семье священника села Старо-Андреевского Романов-Борисоглебского уезда Алексея Яковлевича. Служил священником в том же селе. Жена его Ирина Ивановна (1670-?... Показать все
Рождение ребёнка
1695
Сын: Иван Алексеев
Мать ребёнка: Аксинья Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксинья Яковлева
Смерть
Неизвестно