Алексей Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлексей Яковлев

Алексей Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1640

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1647 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1640

Отец: не указан

Мать: не указана

Алексей Яковлевич (ок. 1640 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Священник села Старо-Андреевского Романов-Борисоглебского уезда. Жена его Аксинья Яковлевна (1647-?). Дети: Алексей, свяще... Показать все
Рождение ребёнка
1665

Сын: Алексей Алексеев

Мать ребёнка: Аксинья Яковлева

Алексей Алексеевич (ок. 1665 — ?) Родился в семье священника села Старо-Андреевского Романов-Борисоглебского уезда Алексея Яковлевича. Служил священником в том же селе. Жена его Ирина Ивановна (1670-?... Показать все
Рождение ребёнка
1695

Сын: Иван Алексеев

Мать ребёнка: Аксинья Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксинья Яковлева

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close