Голованов Олег Васильевич
Место рожденияП. СОФИЙСК ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО Р-НА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
Дата рождения22.07.1949
Дата смерти13.12.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1949
П. СОФИЙСК ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО Р-НА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
Рождение ребёнка
08.05.1971
Дочь: Шаталова Наталья Олеговна
Мать ребёнка: Голованова Галина Борисовна
Шатура, Шатура, Московская область
Рождение ребёнка
27.07.1977
Сын: Голованов Василий Олегович
Мать ребёнка: Голованова Галина Борисовна
Рождение ребёнка
28.02.1980
Сын: Голованов Кирилл Олегович
Мать ребёнка: Голованова Галина Борисовна
Рождение ребёнка
15.04.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Голованова Галина Борисовна
Смерть
13.12.2022