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Голованов Олег Васильевич

Место рождения

П. СОФИЙСК ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО Р-НА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Дата рождения

22.07.1949

Дата смерти

13.12.2022

Пол

Мужской

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1949

Отец: Голованов Василий Ефимович

Мать: Голованова Наталья Борисовна

П. СОФИЙСК ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО Р-НА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
Рождение ребёнка
08.05.1971

Дочь: Шаталова Наталья Олеговна

Мать ребёнка: Голованова Галина Борисовна

Шатура, Шатура, Московская область
Рождение ребёнка
27.07.1977

Сын: Голованов Василий Олегович

Мать ребёнка: Голованова Галина Борисовна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
28.02.1980

Сын: Голованов Кирилл Олегович

Мать ребёнка: Голованова Галина Борисовна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
15.04.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Голованова Галина Борисовна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Смерть
13.12.2022
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