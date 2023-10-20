Герасин Терентий Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1817
Дата смерти1894
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817
Отец: Герасин Егор Фёдорович
Мать: Анна Борисовна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Пелагея Терентьевна
Мать ребёнка: Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Елена (Алёна) Терентьевна
Мать ребёнка: Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Агафья Терентьевна
Мать ребёнка: Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Дарья Терентьевна
Мать ребёнка: Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
23.08.1852
Мать ребёнка: Наталья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Рамзай, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
1894