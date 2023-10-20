Герасин Терентий Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГерасин Терентий Егорович

Герасин Терентий Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1817

Дата смерти

1894

Пол

Мужской

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817

Отец: Герасин Егор Фёдорович

Мать: Анна Борисовна

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Пелагея Терентьевна

Мать ребёнка: Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Елена (Алёна) Терентьевна

Мать ребёнка: Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Агафья Терентьевна

Мать ребёнка: Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Дарья Терентьевна

Мать ребёнка: Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
23.08.1852

Сын: Герасин Петр Терентьевич

Мать ребёнка: Наталья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Рамзай, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
1894
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close