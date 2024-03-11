____ Maria Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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____ Maria Марья

Место рождения

Yerazgavors, Shirak, Armenia

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

GG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Karapetyan Khacho

Отец ребёнка: Vardanyan Karapet

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Karapetyan Poghos

Отец ребёнка: Vardanyan Karapet

Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Vardanyan) Saida Саибьда

Отец ребёнка: Vardanyan Karapet

Рождение ребёнка
1837

Сын: Karapetyan Petros

Отец ребёнка: Vardanyan Karapet

Рождение ребёнка
1838

Сын: Karapetyan Tadevos Tatos

Отец ребёнка: Vardanyan Karapet

Смерть
Неизвестно

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