____ Maria Марья
Место рожденияYerazgavors, Shirak, Armenia
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Karapetyan Khacho
Отец ребёнка: Vardanyan Karapet
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Karapetyan Poghos
Отец ребёнка: Vardanyan Karapet
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Vardanyan) Saida Саибьда
Отец ребёнка: Vardanyan Karapet
Рождение ребёнка
1837
Сын: Karapetyan Petros
Отец ребёнка: Vardanyan Karapet
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Vardanyan Karapet
Смерть
Неизвестно