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Власов Владимир Владимирович

Место рождения

Красный Октябрь, Варненский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

09.06.1964

Дата смерти

29.04.2014

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1964

Отец: Власов Владимир Лукьянович

Мать: Власова Лидия Павловна

Красный Октябрь, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
12.09.1989

Сын: Власов Павел Владимирович

Мать ребёнка: Власова Елена Михайловна

Пудино, город Кедровый, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Власова Елена Михайловна

Смерть
29.04.2014
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