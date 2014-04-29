Власов Владимир Владимирович
Место рождения
Дата рождения09.06.1964
Дата смерти29.04.2014
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1964
Отец: Власов Владимир Лукьянович
Мать: Власова Лидия Павловна
Рождение ребёнка
12.09.1989
Сын: Власов Павел Владимирович
Мать ребёнка: Власова Елена Михайловна
Пудино, город Кедровый, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Власова Елена Михайловна
Смерть
29.04.2014