Солехова Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.10.1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.01.2017
Сын: Солехов Марк Марк
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.09.2019
Дочь: Солехова Полина Вадимовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности