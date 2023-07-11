Солехова Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солехова Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1994

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1994

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.01.2017

Сын: Солехов Марк Марк

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.09.2019

Дочь: Солехова Полина Вадимовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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