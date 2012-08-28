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Иванов Павел Дмитриевич
Иванов Павел Дмитриевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.08.2012
Пол
Мужской
Отец
Иванов Дмитрий Николаевич
1986 г.р.
Мать
Марченко Александра Александровна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.2012
Отец:
Иванов Дмитрий Николаевич
Мать:
Марченко Александра Александровна
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