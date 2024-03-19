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Кунгуров Дмитрий Яковлевич

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

До 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1842 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
15.07.1860

Сын: Кунгуров Кирилл Дмитриевич

Мать ребёнка: Кунгурова Пелагея Аврамовна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
20.10.1861

Сын: Кунгуров Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Кунгурова Пелагея Аврамовна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кунгурова Пелагея Аврамовна

Смерть
Неизвестно
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