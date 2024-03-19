Кунгуров Дмитрий Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1842
Рождение ребёнка
15.07.1860
Сын: Кунгуров Кирилл Дмитриевич
Мать ребёнка: Кунгурова Пелагея Аврамовна
Рождение ребёнка
20.10.1861
Сын: Кунгуров Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Кунгурова Пелагея Аврамовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно