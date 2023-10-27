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Часов Владимир Николаевич
Часов Владимир Николаевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Часов Николай Ильич
Мать
Часова Татьяна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Часов Николай Ильич
Мать:
Часова Татьяна
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