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Облецов Калинин

Место рождения

Велижанка, Панкрушихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

До 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1813 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Велижанка, Панкрушихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Облецова -- Параскева

Рождение ребёнка
27.01.1831

Сын: Облецов Семен Калининович

Мать ребёнка: Облецова -- Параскева

Велижанка, Панкрушихинский муниципальный район, Алтайский край
МК, Петропавловской церкви с. Чингис за 1831 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3400]
Смерть
Неизвестно

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