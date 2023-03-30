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Федоров Василий Октябиянович

Место рождения

деревня Большой Арташ, Кзыл-Юлдузский район, Татарская АССР (в настоящее время Мамадышский район, Республика Татаристан)

Дата рождения

08.01.1957

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1957

Отец: Федоров Октабиан Васильевич

Мать: Федорова Анастасия Алексеевна

деревня Большой Арташ, Кзыл-Юлдузский район, Татарская АССР (в настоящее время Мамадышский район, Республика Татаристан)
Бракосочетание
26.06.1982

Жена: Федорова Елизавета Павловна

Рождение ребёнка
17.03.1983

Дочь: Евстратьева Лариса Васильевна

Мать ребёнка: Федорова Елизавета Павловна

Рождение ребёнка
09.01.1986

Сын: Федоров Юрий Васильевич

Мать ребёнка: Федорова Елизавета Павловна

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