Федоров Василий Октябиянович
Место рождениядеревня Большой Арташ, Кзыл-Юлдузский район, Татарская АССР (в настоящее время Мамадышский район, Республика Татаристан)
Дата рождения08.01.1957
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1957
деревня Большой Арташ, Кзыл-Юлдузский район, Татарская АССР (в настоящее время Мамадышский район, Республика Татаристан)
Бракосочетание
26.06.1982
Рождение ребёнка
17.03.1983
Дочь: Евстратьева Лариса Васильевна
Мать ребёнка: Федорова Елизавета Павловна
Рождение ребёнка
09.01.1986
Мать ребёнка: Федорова Елизавета Павловна