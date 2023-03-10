Кучеров Пётр Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.06.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
28.06.1913
Отец: Кучеров Андрей Иванов
Мать: Кучерова Ирина Степанова
В метрической книге церкви Рождества Богородицы села Курдюм Саратовского уезда Саратовской губернии за 1913 год имеется актовая запись №44 о рождении у Андрея Иванова Кучерова и законной жены его Ирин... Показать все
Крещение
30.06.1913
Восприемники: Андрей Михайлов Пономарёв и саратовская мещанка Анна Андреева Чеснокова
Смерть
Неизвестно