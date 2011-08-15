Конченко Галина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.07.1937
Дата смерти15.08.2011
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.02.1958
Дочь: Дьяченко Наталья Борисовна
Отец ребёнка: Конченко Борис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Конченко Александр Борисович
Отец ребёнка: Конченко Борис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Конченко Раиса Борисовна
Отец ребёнка: Конченко Борис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Конченко Анатолий Борисович
Отец ребёнка: Конченко Борис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Конченко Татьяна Борисовна
Отец ребёнка: Конченко Борис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Конченко Борис
Смерть
15.08.2011