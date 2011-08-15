Конченко Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКонченко Галина Ивановна

Конченко Галина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.1937

Дата смерти

15.08.2011

Пол

Женский

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.02.1958

Дочь: Дьяченко Наталья Борисовна

Отец ребёнка: Конченко Борис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Конченко Александр Борисович

Отец ребёнка: Конченко Борис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Конченко Раиса Борисовна

Отец ребёнка: Конченко Борис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Конченко Анатолий Борисович

Отец ребёнка: Конченко Борис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Конченко Татьяна Борисовна

Отец ребёнка: Конченко Борис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Конченко Иван Борисович

Отец ребёнка: Конченко Борис

Смерть
15.08.2011
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close