Богатырев Кузьма
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.08.1924
Дочь: Шукшина Александра Кузьмовна
Мать ребёнка: Богатырева Мария
Рождение ребёнка
17.04.1927
Дочь: Бабрис Клавдия Кузьмовна
Мать ребёнка: Богатырева Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Богатырева Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова Евдокия Кузьмовна
Мать ребёнка: Богатырева Мария