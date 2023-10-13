Богатырев Кузьма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богатырев Кузьма

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.08.1924

Дочь: Шукшина Александра Кузьмовна

Мать ребёнка: Богатырева Мария

Рождение ребёнка
17.04.1927

Дочь: Бабрис Клавдия Кузьмовна

Мать ребёнка: Богатырева Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Богатырева Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова Евдокия Кузьмовна

Мать ребёнка: Богатырева Мария

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