Краева Александра Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краева Александра Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.06.2014

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1993 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.2014

Отец: не указан

Мать: Шестакова Анна Владимировна

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