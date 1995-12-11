Китаева Марта Богдановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.01.1932
Дата смерти11.12.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.12.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Китаев Борис Федорович
Рождение ребёнка
17.07.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Китаев Борис Федорович
Смерть
11.12.1995
Бобровка, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область