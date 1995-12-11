Китаева Марта Богдановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Китаева Марта Богдановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.1932

Дата смерти

11.12.1995

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.12.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Китаев Борис Федорович

Рождение ребёнка
17.07.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Китаев Борис Федорович

Смерть
11.12.1995
Бобровка, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
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