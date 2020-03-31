Пророков Александр Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1948
Дата смерти31.03.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1948
Отец: Пророков Фёдор Ильич
Рождение ребёнка
27.09.1977
Сын: Пророков Сергей Александрович
Мать ребёнка: Пророкова Надежда Ильинична
Рождение ребёнка
06.05.1989
Сын: Пророков Андрей Александрович
Мать ребёнка: Пророкова Надежда Ильинична
Смерть
31.03.2020