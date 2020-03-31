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Пророков Александр Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1948

Дата смерти

31.03.2020

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1948

Отец: Пророков Фёдор Ильич

Мать: Куклева Екатерина Нестеровна

Рождение ребёнка
27.09.1977

Сын: Пророков Сергей Александрович

Мать ребёнка: Пророкова Надежда Ильинична

Рождение ребёнка
06.05.1989

Сын: Пророков Андрей Александрович

Мать ребёнка: Пророкова Надежда Ильинична

Смерть
31.03.2020
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