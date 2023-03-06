Елькин Июда Аверкиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елькин Июда Аверкиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1700

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Елькин Аверкий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1657

Сын: Елькин Федор Юдин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1672

Сын: Елькин Гараско Юдин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елькин Алекшка Юдин

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1700
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