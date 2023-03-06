Елькин Июда Аверкиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1700
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Елькин Аверкий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1657
Сын: Елькин Федор Юдин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1672
Сын: Елькин Гараско Юдин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Елькин Алекшка Юдин
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1700