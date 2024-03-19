Гыйләҗетдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гыйләҗетдин

Место рождения

Новые Чечкабы, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Новые Чечкабы, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гилязов Миңневәли

Мать ребёнка: Шәмсеҗиһан

Новые Чечкабы, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гилязов Заһертдин Гилазович

Мать ребёнка: Шәмсеҗиһан

Новые Чечкабы Буинского района ТАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гилазов Зиятдин

Мать ребёнка: Шәмсеҗиһан

д. Новые Чечкабы
Смерть
Неизвестно
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