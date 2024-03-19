Гыйләҗетдин
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гилязов Миңневәли
Мать ребёнка: Шәмсеҗиһан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гилязов Заһертдин Гилазович
Мать ребёнка: Шәмсеҗиһан
Новые Чечкабы Буинского района ТАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гилазов Зиятдин
Мать ребёнка: Шәмсеҗиһан
д. Новые Чечкабы
Смерть
Неизвестно