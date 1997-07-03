Ващенко Александр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВащенко Александр Алексеевич

Ващенко Александр Алексеевич

avatar

Место рождения

Бор, город Бор, Нижегородская область

Дата рождения

03.07.1997

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1997

Отец: Ващенко Алексей Валерьевич

Мать: Ващенко Ольга Александровна

Бор, город Бор, Нижегородская область
Бракосочетание
26.07.2019

Жена: Ващенко Анастасия Андреевна

С женой Анастасией начали встречаться в 2016 году 11 марта. Знакомы были еще с начальной школы, учились в параллельных классах.
Рождение ребёнка
09.03.2023

Сын: Ващенко Макарий Александрович

Мать ребёнка: Ващенко Анастасия Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ващенко Анастасия Андреевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close