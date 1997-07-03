Ващенко Александр Алексеевич
Место рождения
Дата рождения03.07.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1997
Бракосочетание
26.07.2019
С женой Анастасией начали встречаться в 2016 году 11 марта. Знакомы были еще с начальной школы, учились в параллельных классах.
Рождение ребёнка
09.03.2023
Сын: Ващенко Макарий Александрович
Мать ребёнка: Ващенко Анастасия Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно