Знаменщиков Павел Исайевич
Место рождения
Дата рождения02.11.1852 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Сын: Знаменщиков Андрей Павлович
Мать ребёнка: Знаменщикова (Богданчикова) Мария Тимофеевна
Дочь: Знаменщикова Анисья Павловна
Мать ребёнка: Знаменщикова (Богданчикова) Мария Тимофеевна
Дочь: Ярцева (Знаменщикова) Татьяна Павловна
Мать ребёнка: Знаменщикова (Богданчикова) Мария Тимофеевна
Дочь: Степанова (Знаменщикова) Ирина Павловна
Мать ребёнка: Знаменщикова (Богданчикова) Мария Тимофеевна
Сын: Знаменщиков Петр Павлович
Мать ребёнка: Знаменщикова (Богданчикова) Мария Тимофеевна
Дочь: Старкова (Знаменщикова) Пелагея Павловна
Мать ребёнка: Знаменщикова (Богданчикова) Мария Тимофеевна
Сын: Знаменщиков Иван Павлович
Мать ребёнка: Знаменщикова (Богданчикова) Мария Тимофеевна
Дочь: Знаменщикова Степанида Павловна
Мать ребёнка: Знаменщикова (Богданчикова) Мария Тимофеевна
Сын: Знаменщиков Андрей Павлович
Мать ребёнка: Знаменщикова (Богданчикова) Мария Тимофеевна
Сын: Знаменщиков Кирилл Павлович
Мать ребёнка: Знаменщикова (Богданчикова) Мария Тимофеевна
Дочь: Послухаева (Знаменщикова) Пелагея Павловна
Мать ребёнка: Знаменщикова (Богданчикова) Мария Тимофеевна