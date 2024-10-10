Знаменщиков Павел Исайевич 02.11.1852 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Знаменщиков Павел Исайевич

Место рождения

Новоникитино, Александровский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

02.11.1852 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1852 ст.

Отец: Знаменщиков Исай Андреевич

Мать: Знаменщикова (Верещагина) Феврония Анисимовна

Новоникитино, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
19.04.1870 ст.

Жена: Знаменщикова (Богданчикова) Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
14.10.1872 ст.

Сын: Знаменщиков Андрей Павлович

Мать ребёнка: Знаменщикова (Богданчикова) Мария Тимофеевна

Новоникитино, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.01.1874 ст.

Дочь: Знаменщикова Анисья Павловна

Мать ребёнка: Знаменщикова (Богданчикова) Мария Тимофеевна

Новоникитино, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
09.01.1876 ст.

Дочь: Ярцева (Знаменщикова) Татьяна Павловна

Мать ребёнка: Знаменщикова (Богданчикова) Мария Тимофеевна

Новоникитино, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
03.04.1878 ст.

Дочь: Степанова (Знаменщикова) Ирина Павловна

Мать ребёнка: Знаменщикова (Богданчикова) Мария Тимофеевна

Новоникитино, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.12.1880

Сын: Знаменщиков Петр Павлович

Мать ребёнка: Знаменщикова (Богданчикова) Мария Тимофеевна

Новоникитино, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
06.10.1883 ст.

Дочь: Старкова (Знаменщикова) Пелагея Павловна

Мать ребёнка: Знаменщикова (Богданчикова) Мария Тимофеевна

Новоникитино, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.02.1886 ст.

Сын: Знаменщиков Иван Павлович

Мать ребёнка: Знаменщикова (Богданчикова) Мария Тимофеевна

Новоникитино, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
03.11.1888 ст.

Дочь: Знаменщикова Степанида Павловна

Мать ребёнка: Знаменщикова (Богданчикова) Мария Тимофеевна

Новоникитино, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
14.10.1889 ст.

Сын: Знаменщиков Андрей Павлович

Мать ребёнка: Знаменщикова (Богданчикова) Мария Тимофеевна

Новоникитино, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
29.03.1891 ст.

Сын: Знаменщиков Кирилл Павлович

Мать ребёнка: Знаменщикова (Богданчикова) Мария Тимофеевна

Новоникитино, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
06.10.1894 ст.

Дочь: Послухаева (Знаменщикова) Пелагея Павловна

Мать ребёнка: Знаменщикова (Богданчикова) Мария Тимофеевна

Новоникитино, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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