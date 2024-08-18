Кочергина Лариса Петровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Кочергина Лариса Петровна

Автор
ПК
Куликов П.

женский, родилась Неизвестно, Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область

Супруги
Куликов Борис Тимофеевич01.12.1934 г.р.
Дети
Куликов Алексей Борисович01.08.1968 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куликов Борис Тимофеевич

Рождение ребёнка
01.08.1968

Сын: Куликов Алексей Борисович

Отец ребёнка: Куликов Борис Тимофеевич

Волгоград

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