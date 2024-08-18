Кочергина Лариса Петровна
женский, родилась Неизвестно, Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Супруги
Куликов Борис Тимофеевич01.12.1934 г.р.
Дети
Куликов Алексей Борисович01.08.1968 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.08.1968
Сын: Куликов Алексей Борисович
Отец ребёнка: Куликов Борис Тимофеевич
Волгоград