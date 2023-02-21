Гречишникова (Ишкова) Тамара Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гречишникова (Ишкова) Тамара Григорьевна

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Место рождения

с.Плоское Касторенского района Курской области

Дата рождения

20.09.1938

Пол

Женский

Отец

Между 1907 и 1911 г.р.

Мать

1908 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1938

Отец: Ишков Григорий Семенович

Мать: Ишкова Мария Никитична (Никитовна)

с.Плоское Касторенского района Курской области
Рождение ребёнка
05.09.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

СССР, г.Воронеж
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Россия
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