Гречишникова (Ишкова) Тамара Григорьевна
Место рожденияс.Плоское Касторенского района Курской области
Дата рождения20.09.1938
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1938
с.Плоское Касторенского района Курской области
Рождение ребёнка
05.09.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
СССР, г.Воронеж
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Россия