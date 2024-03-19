Санников Никита Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1834 ст.
Дата смерти15.09.1913 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834 ст.
Бракосочетание
07.02.1854 ст.
Данилово, Киясовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
02.10.1860
Сын: Санников Степан Никитович
Мать ребёнка: Санникова Анастасия Ивановна
Смерть
15.09.1913 ст.
Крынды, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)