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Санников Никита Яковлевич

Место рождения

Санниково, Киясовский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1834 ст.

Дата смерти

15.09.1913 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1831 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Санниково, Киясовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
07.02.1854 ст.

Жена: Санникова Анастасия Ивановна

Данилово, Киясовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
02.10.1860

Сын: Санников Степан Никитович

Мать ребёнка: Санникова Анастасия Ивановна

Санниково, Киясовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
15.09.1913 ст.
Крынды, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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