(Falkov) Sarah
Место рожденияRussia
Дата рожденияОколо 1892
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Иммиграция
1894
Рождение ребёнка
Около 1915
Дочь: Lilian
Отец ребёнка: Falkov Yaakov (Jack)
New York, United States
Рождение ребёнка
?.12.1917
Сын: Falkov Mortimor
Отец ребёнка: Falkov Yaakov (Jack)
New York, United States
Место жительства
1920
Albany, New York, USA
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Falkov Yaakov (Jack)