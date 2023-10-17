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(Falkov) Sarah

Место рождения

Russia

Дата рождения

Около 1892

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1890 г.р.

Дети

Около 1915 г.р.
1917 г.р.

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Russia
Иммиграция
1894
Рождение ребёнка
Около 1915

Дочь: Lilian

Отец ребёнка: Falkov Yaakov (Jack)

New York, United States
Рождение ребёнка
?.12.1917

Сын: Falkov Mortimor

Отец ребёнка: Falkov Yaakov (Jack)

New York, United States
Место жительства
1920
Albany, New York, USA
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Falkov Yaakov (Jack)

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