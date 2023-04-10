Чудинов Филипп Назаров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1838 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838 ст.
Отец: Чудинов Назар Димитриев
Рождение ребёнка
Около 1861 ст.
Дочь: Анисия Филиппова
Мать ребёнка: Чудинова Александра
Рождение ребёнка
Около 1866 ст.
Сын: Чудинов Алдий(?) Филиппов
Мать ребёнка: Чудинова Александра
Рождение ребёнка
Между 1869 и 1871 ст.
Дочь: Плотникова Евдокия Филиппова
Мать ребёнка: Чудинова Александра
Место жительства
1875
Виль-Чигас, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Книга регистрации исповедей прихожан церковно-служителями Белоевской Власиевской церкви https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/68593#15
Смерть
Неизвестно