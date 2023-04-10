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Чудинов Филипп Назаров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1838 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838 ст.

Отец: Чудинов Назар Димитриев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1861 ст.

Дочь: Анисия Филиппова

Мать ребёнка: Чудинова Александра

Рождение ребёнка
Около 1866 ст.

Сын: Чудинов Алдий(?) Филиппов

Мать ребёнка: Чудинова Александра

Рождение ребёнка
Между 1869 и 1871 ст.

Дочь: Плотникова Евдокия Филиппова

Мать ребёнка: Чудинова Александра

Место жительства
1875
Виль-Чигас, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Книга регистрации исповедей прихожан церковно-служителями Белоевской Власиевской церкви https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/68593#15
Смерть
Неизвестно
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