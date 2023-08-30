Деминов Андрей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деминов Андрей Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.06.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.10.2010

Сын: Деминов Егор Андреевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.04.2020

Дочь: Деминова Ксения Андреевна

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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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