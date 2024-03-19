Нарницкий Викентий Устинович
Место рождения
Дата рождения20.10.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1867
Отец: Нарницкий Устин Адамович
Мать: Нарницкая Марьяна
Крещение
22.10.1867
Рождение ребёнка
23.09.1905
Дочь: Вероника
Мать ребёнка: Нарницкая Текля
Бракосочетание
10.?.1905
Жена: Нарницкая Текля
Рождение ребёнка
20.07.1908
Дочь: Мария Викентьевна
Мать ребёнка: Нарницкая Текля
Рождение ребёнка
08.10.1909
Дочь: Михалина Викентьевна
Мать ребёнка: Нарницкая Текля
Смерть
Неизвестно