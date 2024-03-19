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Нарницкий Викентий Устинович

Место рождения

Клепери, Cirmas pagasts, Ludzas novads

Дата рождения

20.10.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1867

Отец: Нарницкий Устин Адамович

Мать: Нарницкая Марьяна

Клепери, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Крещение
22.10.1867
Саркани, Lendžu pagasts, Rēzeknes novads
Рождение ребёнка
23.09.1905

Дочь: Вероника

Мать ребёнка: Нарницкая Текля

Клепери, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Бракосочетание
10.?.1905

Жена: Нарницкая Текля

Саркани, Lendžu pagasts, Rēzeknes novads
Рождение ребёнка
20.07.1908

Дочь: Мария Викентьевна

Мать ребёнка: Нарницкая Текля

Клепери, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Рождение ребёнка
08.10.1909

Дочь: Михалина Викентьевна

Мать ребёнка: Нарницкая Текля

Клепери, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Смерть
Неизвестно
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