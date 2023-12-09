Наседкин Назар Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
10.02.1908 ст.
Рождение ребёнка
30.10.1909 ст.
Сын: Наседкин Демиан Назарович
Мать ребёнка: Наседкина Домника Филипповна
Рождение ребёнка
11.12.1916 ст.
Дочь: Анисия Назаровна
Мать ребёнка: Наседкина Домника Филипповна
Шивки, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
10.01.1918
Рождение ребёнка
28.10.1918
Сын: Наседкин Михаил Назарович
Мать ребёнка: Наседкина Агрипина Семеновна
Смерть
Неизвестно