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Наседкин Назар Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.02.1908 ст.

Жена: Наседкина Домника Филипповна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
30.10.1909 ст.

Сын: Наседкин Демиан Назарович

Мать ребёнка: Наседкина Домника Филипповна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
11.12.1916 ст.

Дочь: Анисия Назаровна

Мать ребёнка: Наседкина Домника Филипповна

Шивки, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
10.01.1918

Жена: Наседкина Агрипина Семеновна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
28.10.1918

Сын: Наседкин Михаил Назарович

Мать ребёнка: Наседкина Агрипина Семеновна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно
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